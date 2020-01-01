البنك المركزي الألماني يتوقع تعافي الاقتصاد بفضل الدعم المالي

قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم الإثنين إن اقتصاد ألمانيا يتعافى وقد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام مدعومًا بإجراءات تحفيز مالي اخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال البنك في تقريره الشهري "يمكن أن يستمر التعافي في النصف الثاني من العام. حزمة التحفيز الأخيرة ستسهم في ذلك".وتوقع البنك المركزي أيضا أن يسفر تباطؤ التجارة عالميا نتيجة الجائحة عن تقليص الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.وكان الفائض مثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي ومن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسببه من خلل في الموازين الاقتصادية الكلية.