وزير النقل: أمان سكان الزمالك أولوية.. وتدعيم عقارات المنطقة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، محطة صفاء حجازي بالزمالك، ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لمتابعة البدأ في حقن التربة أسفل السور الخارجي وغرفة ملحقة به بسفارة دولة البحرين، وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالحي، بعد هبوط أرضي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عملها.في بداية الزيارة، استعرض الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة، مضيفًا أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة والخاصة بما حدث بالعقار تمثلت في متابعة رصد العقار والذي تقوم به الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لكل ساعة، ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات ولحين الانتهاء من مرور الماكينة وتبطين جسم النفق والمحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات وبالمنطقة التي حدث هروب التربها بها، باستخدام الخرسانة وحقن فراغات التربة بمونة الأسمنت غير القابل للانكماش، وأن يتم الكشف على إحدى القواعد لأحد الأعمدة الداخلية للتعرف على نوعية الأساسات، مضيفًا أنه بعد التأكد من الانتهاء من ملء الفراغات داخل المنطقة التي حدث بها هروب للتربة، يتم صب بلاطة خرسانية مسلحة بمنطقة الركن بالعقار، كما سيتم ملء الشروخ بحوائط المباني بمونة أسمنتية وبعدها سيتم صلب الهيكل الخرساني بركن العمارة بالدور الأرضي، وبعد صلب هذه الباكية للعقار يسمح لماكينة الحفر باستكمال عملها، مع رصد العقار مساحيًا لمدة أسبوعين، كما سيتم ملء فراغات التربة أسفل القواعد من الخارج من جهة مبنى سفارة البحرين حتى التأكد من ملء جميع الفراغات.من جهته، أكد وزير النقل، أن سيتم الوقوف إلى صف السكان حال كانت لديهم أي طلبات بشأن التقرير، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين والسلامة، مضيفًا: "بدأنا اليوم بأجهزة الرصد وهي أول توصية وضعتها اللجنة لرصد حركة العقار، وسننفذ ما جاء بالتقرير، وهو أن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين (قاعدة العمود) فقط، وتنفذ إصلاحها بالكامل لن يتعدى أسبوعين بسبب فترة إجازة العيد، والتي تشهد إلى حد ما نقصًا في العمالة، ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهما من خبرة وباع كبير في مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقومان بالتنفيذ على أكمل وجه وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية، وستقوما بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين، خاصة أنهما تنفذان هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية".وأكد الوزير، أنه بعد دخول الماكينة الحائط الأمامي للمحطة واستكمال الحقن في الحلقيتن أو الثلاث المتبقية حولها، هو في حد ذاته تثبيت للتربة، لأن الحقن بضغط من داخل الماكينة، ولذلك تتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن.وأضاف، أن الماكينة حفرت من النيل حتى موقع العقار تقريبًا في حدود 200 متر، حيث يوجد 5 عقارات قبل ذلك ولم تتأثر وبعد ذلك لا توجد محطة بالزمالك سوى محطة صفاء حجازي، حيث تتجه الماكينة إلى "الكيت كات"، مؤكدًا أن المنشآت التي حول المحطة آمنة تمامًا، كون المحطة عبارة عن صندوق خرساني قوي جدا يتكون من حوائط وأرضية وأسقف مدعمة، خاصة أن المباني المجاورة مباني خفيفة والمحطة انتهت بالكامل من الأعمال الإنشائية.واختتم: "أحب أن أطمئن سكان الزمالك أن حركة قطارات المترو فيما بعد أثناء تشغيله مستقبلًا ستكون أمنة، فهو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول، والقضبان محمولة على بزلت، وهو ما حدث في خطوط المترو التي تعمل حاليا، وقد تم تنفيذ هذه المراحل كلها وفق أسس هندسية مؤمنة تماما مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله، ولم تؤثر على العقارات.كما قام الوزير يرافق سفير دولة البحرين بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور، والتي تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة، حيث أكد الوزير أنه سيتم بالبدء في المعالجة فورًا والاطمئنان على كل مباني السفارة.