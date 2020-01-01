رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ارتفع إلى 860 جنيهًا.. أسباب صعود الذهب لمستويات قياسية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:03 م
الذهب
الذهب
إيمان ماهر
طباعة
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في تعاملات اليوم الإثنين، وسجلت في مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا كبيرا بقيمة 12 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب قرابة 30 دولارا للأوقية، الأمر الذي جعل عيار 21 يصعد من 848 إلى 860 جنيها للجرام مع توقعات بتغييرات أخرى بالأسعار خلال الساعات القادمة.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار الذهب بصورة متسارعة يرجع إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على النفط على خلفية تراجع حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.

وأضاف: "أثر ذلك على حركة الشحن العالمية واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار فى الملاذ الآمن «الذهب» الذي يعد مخزنا للقيمة، إلى جانب الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة بعد اقتحام القنصلية الصينية ومنحها 72 ساعة لإنهاء كافة الأعمال واتهامهم بعمليات تجسس".

وتابع: "مما زاد من الطلب على الذهب الذي ترتب عليه ارتفاعات متلاحقة للأسعار حتى وصل إلى 1944 دولارا للأوقية، وهذا الارتفاع بالتأكيد كان له أثر كبير على ارتفاع أسعار الذهب محليا".

موضوعات متعلقة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة غدًا

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام ومودة الأدهم فى التحريض على الفسق والفجور

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

19 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسيًا بـ865 جنيهًا

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام ومودة الأدهم فى التحريض على الفسق والفجور

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مرض يضاعف من خطر الموت بكورونا 12 مرة

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومي للترجمة

المجلس الأعلى للثقافة يحيى ذكرى ثورة يوليو

التعليم الإلكتروني ندوة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية الليلة

أحمد الشّهاوي في مهرجان كولومبيا العالمي للشعر للمرة الثالثة