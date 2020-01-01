ارتفع إلى 860 جنيهًا.. أسباب صعود الذهب لمستويات قياسية

تراجع حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.



وأضاف: "أثر ذلك على حركة الشحن العالمية واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار فى الملاذ الآمن «الذهب» الذي يعد مخزنا للقيمة، إلى جانب الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة بعد اقتحام القنصلية الصينية ومنحها 72 ساعة لإنهاء كافة الأعمال واتهامهم بعمليات تجسس".



وتابع: "مما زاد من الطلب على الذهب الذي ترتب عليه ارتفاعات متلاحقة للأسعار حتى وصل إلى 1944 دولارا للأوقية، وهذا الارتفاع بالتأكيد كان له أثر كبير على ارتفاع أسعار الذهب محليا".



ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في تعاملات اليوم الإثنين، وسجلت في مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا كبيرا بقيمة 12 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب قرابة 30 دولارا للأوقية، الأمر الذي جعل عيار 21 يصعد من 848 إلى 860 جنيها للجرام مع توقعات بتغييرات أخرى بالأسعار خلال الساعات القادمة.وقال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار الذهب بصورة متسارعة يرجع إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على النفط على خلفية