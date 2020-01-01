حلول جذرية لمشكلة الغارمين وبناء قواعد بيانات بين الجهات المختصة

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، بوزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تضم فى عضويتها ممثلي وزارات التضامن والداخلية والعدل والأوقاف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.وتهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم، وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة، وربطها بالجهات ذات الصلة، كذلك تهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، والتوعية بأضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرًا.وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الست الماضية، مع التشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.وأضافت القباج أن اللجنة ستقوم بإيجاد حل جذري لظاهرة الغارمين والغارمات، وذلك لن يتحقق إلا من خلال اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمي يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكي بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين.وأكدت أن اللجنة ستدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون، من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر، وتوفير الخدمات غير المالية بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية، وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة، وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.وأشارت القباج إلى أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسئولية المجتمعية.وأوضحت أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات، كالإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين، بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمان مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية، لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.