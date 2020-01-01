«التموين»: مشاركة 1200 منفذ في مبادرة «تشجيع المنتج المحلي»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة وفرت قواعد بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية، لاستفادتهم من مبادرة "تشجيع المنتج المحلي"، والمقيدين في 22 مليون بطاقة، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم يصل إلى 200 جنيه عند شراء سلع أو منتجات، لافتا إلى أن المنتجات المشاركة ضمن المبادرة تتمثل في الأجهزة الإلكترونية والمفروشات والأدوات الخاصة بمواد البناء وغيرها من المنتجات، بدون المواد الغذائية نظرا لأن حركة السلع الغذائية نشيطة قائلا: "الهدف من المبادرة تنشيط حركة المبيعات".جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيبحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل.وأضاف إبراهيم عشماوي، أنه يوجد ما يقرب من 1200 منفذ وتاجر مشارك حتى الآن في المبادرة، كما أن المبادرة ليس لها علاقة بشراء سلع تموينية حيث إن المواطن لا يمكنه شراء سلع تموينية بقيمة الخصم وإنما سيحصل على خصومات عند شراءه من الأماكن المشاركة ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلي".