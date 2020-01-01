الفلبين: تدخل الحكومة حال دون وقوع ملايين الإصابات بكورونا

دافع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، عن تعامل حكومته مع تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن تدخل إدارته، الذي تم انتقاده بشدة، حال دون وقوع 3.5 مليون إصابة.وفي خطابه السنوي عن حال الأمة أمام البرلمان، دعا دوتيرتي جميع الفلبينيين إلى التعاون في المعركة القائمة ضد تفشي مرض "كوفيد- 19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، وفي الجهود المبذولة من أجل إنعاش الاقتصاد الذي عانى من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس.وقال في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، بحضور عدد قليل من النواب: "عندما تفشى الوباء قررت إعطاء الأولوية للحياة على اعتبارات أخرى".وأضاف: "حسب ما قاله الخبراء، فإن تدخل الحكومة قد حال دون وقوع ما يتراوح بين 1.3 مليون و3.5 مليون إصابة"، مضيفا: "بالنسبة لي، حتى وإن كانت الأرقام أقل من ذلك بكثير، فإنها كانت وستظل تستحق التضحيات التي قدمناها".