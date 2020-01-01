«الهجرة» تشكر رئيس جمعية «صباح الأحمد» على موقفه من العامل المصرى

تواصلت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، صباح اليوم الاثنين، هاتفيًا مع رئيس جمعية صباح الأحمد، ناصر العتيبي، والتي يعمل بها المواطن المصري المعتدى عليه من مواطن كويتي، بشكره على موقفه عقب الاعتداء على العامل.من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لناصر العتيبي، على موقفه الرافض لواقعة التعدي على مواطن مصري يعمل لدى جمعية "صباح الأحمد"، فضلًا عن تعامله بمنتهى الحكمة في مسألة شديدة الحساسية، الذي انتهى بتقديمه استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة، ويعد ذلك تأكيدًا أن القانون سيأخذ مجراه في هذه الواقعة بما لا يدع مجالًا للشك في أن شيئًا من التهاون من الممكن أن يحدث لصالح الشخص المعتدي.وأكد العتيبي خلال تواصله مع السفيرة نبيلة مكرم، أن السلطات المعنية الكويتية رفضت بشكل قاطع ما وقع من تعد على المواطن المصري "وليد" من ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي مع الواقعة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتواصل بشكل خاص مع وليد، للاطمئنان عليه، وتأكيدًا له على تحقيق العدل سواء كان المخطئ كويتيًا أو مصريًا أو أى جنسية أخرى.وأكدت "مكرم" تقديرها للسلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، واتخاذها كل الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدي وضمان الحقوق القانونية للمواطن المصري المعتدى عليه، بعدما تم إلقاء القبض على المعتدي وتسجيل القضية جنحة، بعدما تم تحويل الواقعة برمتها للتحقيق، وجار حاليًا تفريغ الكاميرات واستكمال استجواب المتهم المقبوض عليه، وتستمر وزارة الهجرة في متابعة مستمرة لمجريات القضية وتطوراتها.وفي ختام اتصالها طالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من السيد ناصر العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" العدول عن استقالته التي تقدم بها من رئاسة الجمعية، تنديدًا منه بواقعة الاعتداء الذي وقع على المواطن المصري، حتى يستمر في أداء مهامه المقدرة من قبل كل المسئولين والعاملين.