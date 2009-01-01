مرصد الأزهر يدين إحراق «مسجد الضفة الغربية»

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إضرام جماعة «تاج محير» المتطرفة، فجر اليوم الإثنين، النيران في مسجد «البر والإحسان» بمدينة «البيرة» وسط الضفة الغربية المحتلة، وكتابة عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.ولفت المرصد، في بيان له اليوم، إلى تكرار الاعتداءات السافرة من قِبل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعد هذا الاعتداء هو الثالث خلال هذا العام، والستين منذ عام 2009.وأكد المرصد أن السياسة الصهيونية التي تغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالبًا بضرورة وضع حد لعنف وإرهاب الصهاينة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه خاص.