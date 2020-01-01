الوطنية للانتخابات: القائمة النهائية لـ«الشيوخ» تتضمن 787 مرشحًا
الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:56 م
أشرف لاشين - حسام محفوظطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.
وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية.
وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.
وشملت القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.
وجاء عدد المرشحين وفقا لكل محافظة كالتالي:
1 أسوان 12
2 أسيوط 28
3 الإسكندرية 67
4 الإسماعيلية 9
5 الأقصر 25
6 البحر الأحمر 10
7 البحيرة 41
8 الجيزة 73
9 الدقهلية 43
10 السويس 13
11 الشرقية 47
12 الغربية 30
13 الفيوم 10
14 القاهرة 98
15 القليوبية 60
16 المنوفية 30
17 المنيا 27
18 الوادى الجديد 2
19 بنى سويف 23
20 بورسعيد 8
21 جنوب سيناء 5
22 دمياط 17
23 سوهاج 35
24 شمال سيناء 7
25 قنا 42
26 كفر الشيخ 20
27 مرسى مطروح 5
وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية.
وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.
وشملت القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.
وجاء عدد المرشحين وفقا لكل محافظة كالتالي:
1 أسوان 12
2 أسيوط 28
3 الإسكندرية 67
4 الإسماعيلية 9
5 الأقصر 25
6 البحر الأحمر 10
7 البحيرة 41
8 الجيزة 73
9 الدقهلية 43
10 السويس 13
11 الشرقية 47
12 الغربية 30
13 الفيوم 10
14 القاهرة 98
15 القليوبية 60
16 المنوفية 30
17 المنيا 27
18 الوادى الجديد 2
19 بنى سويف 23
20 بورسعيد 8
21 جنوب سيناء 5
22 دمياط 17
23 سوهاج 35
24 شمال سيناء 7
25 قنا 42
26 كفر الشيخ 20
27 مرسى مطروح 5