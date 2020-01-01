الوطنية للانتخابات: القائمة النهائية لـ«الشيوخ» تتضمن 787 مرشحًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية.وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.وشملت القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.وجاء عدد المرشحين وفقا لكل محافظة كالتالي:1 أسوان 122 أسيوط 283 الإسكندرية 674 الإسماعيلية 95 الأقصر 256 البحر الأحمر 107 البحيرة 418 الجيزة 739 الدقهلية 4310 السويس 1311 الشرقية 4712 الغربية 3013 الفيوم 1014 القاهرة 9815 القليوبية 6016 المنوفية 3017 المنيا 2718 الوادى الجديد 219 بنى سويف 2320 بورسعيد 821 جنوب سيناء 522 دمياط 1723 سوهاج 3524 شمال سيناء 725 قنا 4226 كفر الشيخ 2027 مرسى مطروح 5