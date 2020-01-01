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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحذر من إلغاء العطلات الأجنبية خوفا من كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:53 م
بريطانيا
بريطانيا
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن المزيد من العطلات الأوروبية قد تشهد حالة من الفوضى هذا الصيف، وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية من فيروس "كورونا"، وذلك بعد إخبار من قاموا بإجازات في إسبانيا بأنه يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم إلى بلادهم.

وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن الحكومة البريطانية قامت بإزالة إسبانيا من قائمة المملكة المتحدة لوجهات السفر الآمنة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" هناك.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، "إن الحكومة لا يمكنها الاعتذار عن القرار الذي اتخذته أمس الأول، وأعلنت عنه قبل أقل من خمس ساعات من دخوله حيز التنفيذ، وهذا يعني أن القادمين من إسبانيا وجزرها سيتعين عليهم عزل أنفسهم 14 يوما".

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