رصد 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية المشتركة في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 5 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، وقعت في محافظتي اللاذقية (1) وإدلب (4).وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة في قرية جب الصفا الفارة بمحافظة الرقة؛ حيث تم تسليم 440 سلة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 2.134 طن للسكان.وأوضح البيان أنه بشكل عام تم حتى يومنا الحاضر تنفيذ حوالي 2452 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية نحو 4076 طنا.