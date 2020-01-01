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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«المعتدي رفض الاعتذار».. تفاصيل جديدة في واقعة العامل مصري بالكويت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:51 م
العامل مصري بالكويت
العامل مصري بالكويت
إيمان ماهر
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موجة من الغضب اشتعلت عقب تداول فيديو لكويتي يصفع موظف مصري ثلاث مرات يعمل كاشير في جميعة صباح الأحمد، وقال رئيس جمعية "صباح الأحمد" التعاونية بالكويت، ناصر العتيبي، إنه قدم استقالته من منصبه لـ"جبر خاطر الشاب" المصري المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي.

- "رفض الاعتذار"

ومع تطورات الوضع قال العتيبي إن الواقعة أغضبت الإدارة، وخصوصًا أن المعتدي عندما حضر إلى المخفر، رفض أن يلقي السلام على المعتدى عليه، ورفض أيضًا الاعتذار، أو تقبيل رأس الموظف، وذلك بحسب صحيفة الرأى الكويتية.

- "راجل كبير"

وصف الكثيرين الشاب المُعتدى عليه في الكويت وليد صلاح بالسلبية لعدم رده على صفع الرجل بصفعة مثلها، قائلًا: «ده راجل كبير قد أبويا، ومعاه مراته وابنه، مينفعش أمد ايدي عليه، عيب».

- "سبب الأزمة"

سبب الأزمة رفض المحاسب المصري وليد أن يدخل رقم صندوق عشوائي لا يتبع للمواطن الكويتي المعتدي.

- "بلاغ"

تم تقديم شكوى في مخفر ميناء عبدالله، وتلقى العتيبي اتصالًا من وزير الداخلية أنس الصالح الذي أكد ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.

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