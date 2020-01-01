4 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 3295 فى تايلاند

سجلت تايلاند 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 3 آلاف و295 حالة توفي منها 58.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد- 19" قوله" إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من الولايات المتحدة وتايوان وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.