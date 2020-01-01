ضبط 87 مخالفة لوقف أعمال البناء بالمحافظات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 87 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء على مستوى الجمهورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم خلال 24 ساعة الأخيرة.وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.