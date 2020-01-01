انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان- ش نصوح- طومان باى- ش العزيز بالله- ش جسر السويس من التجنيد حتي ميدان روكسي- منطقة الزيتون الشرقية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء حتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن ذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بجسر السويس.وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.