المنشأة بسوهاج تتجمل لاستقبال العيد بتكثيف حملات النظافة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة برئاسة، ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، حملات نظافة متعددة بالمدينة وقراها استهدفت نظافة مدخل المنشأة الرئيسي ودهان بلدورات ورفع إشغالات من الطريق العام وصيانة أعمدة وتركيب كشافات.يأتي ذلك في إطار التعليمات المشددة لرؤساء المراكز والأحياء من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بمنظومة النظافة للشوارع والميادين للمدن والقرى وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.ومن جانبه أفاد ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشأة، أن الوحدة المحلية قامت بعمل حملة نظافة ورفع إشغالات من طريق روافع العيساوية ونجع القنطرة بالمنشأة، كما شملت صيانة أعمدة إنارة وتركيب كشافات ليد بطريق نجع القنطرة.وأكد عباس أن الوحدة المحلية بالمنشأة في متابعة مستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحفاظ على المنظر الحضاري اللائق بالمنشأة وقراها.