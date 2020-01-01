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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب إثر انقلاب «تروسيكل» على دائرى المرج (صورة)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:40 م
انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
اسلام قوره
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لقى شاب مصرعه على الطريق الدائرى بمنطقة المرج، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقودها.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى المرج.

وتم توجيه رجال المرور إلى المكان الحادث وتبين وفاة شخص أثناء قيادته دراجة بخارية يحمل عليها خضراوات.

وتم نقل الشاب المتوفى بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وتسبب الحادث في توقف حركة السير وقامت الخدمات المرورية برفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.

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