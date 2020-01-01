مصرع شاب إثر انقلاب «تروسيكل» على دائرى المرج (صورة)

لقى شاب مصرعه على الطريق الدائرى بمنطقة المرج، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقودها.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى المرج.وتم توجيه رجال المرور إلى المكان الحادث وتبين وفاة شخص أثناء قيادته دراجة بخارية يحمل عليها خضراوات.وتم نقل الشاب المتوفى بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وتسبب الحادث في توقف حركة السير وقامت الخدمات المرورية برفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.