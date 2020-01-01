«التموين»: سلسلة تجارية باعت بـ50 مليون جنيه «إلكترونيا» في شهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي يصل من 18 إلى 19%، لافتا إلى أن إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 6 ترليونات جنيه، منهم 1.2 ترليون جنيه للتجارة الداخلية، بجانب أن حجم الاستهلاك في مصر وصل إلى 2 ترليون جنيه.وأضاف عشماوي، أن 50%؜ من مستخدمي الإنترنت في مصر يتسوقون إليكترونيا، وأن إحدى السلاسل التجارية باعت بـ50 مليون جنيه في شهر من خلال التجارة الإليكترونية.جاء ذلك خلال افتتاح مصيلحي والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، "هايبر" مملوك لمجموعة شركات إماراتية ليكون الفرع رقم 190 للمجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحضور معتز الألفي، الشريك المصري للمجموعة الإماراتية، وحزيفة قريشي، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر، وممثل سفير الهند.