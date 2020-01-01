والد حنين حسام: بنتي نشرت صور بس لا سرقت ولا قتلت

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.وقال والد "حنين" بعد صدور الحكم لـ"الدستور: "هنستأنف على حكم الحبس، بنتي نشرت صور بس، لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس، ارحموني عايز اقعد مع بنتى، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتى دى".وفور سماع الحكم انهارت المتهمتان من البكاء، فيما صرخت حنين حسام: "والله مظلومة معملتش حاجة"، بينما تعرضت مودعة الأدهم لحالة من الإغماء فور صدور الحكم، كما انهار أهالى المتهمين خارج قاعة المحكمة.ووجه النائب العام لهم اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.