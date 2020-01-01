خروج متعافين من كورونا بمستشفى الأقصر العام

شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي، بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، اليوم الإثنين، خروج حالتي تعافٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائجهما من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد مرور الدكتور أحمد خليل، مدير العزل، على الحالات قبل الخروج.من جانبه، قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفا: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصري".وأوضح أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقه العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخله بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهو المستشفى الوحيد فى الأقصر الذى يجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب المدير، أن معدلات الشفاء داخل المستشفى في ازدياد مستمر، ونحن على أعتاب انفراج الأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لدى المواطن الأقصري.فيما قال عبدالرحيم أبوالحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، إنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن 382 حالة شفاء من كورونا، و21 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، حيث إنه تقرر خروج الحالتين واللتين تم إجراء عمليتين لهما داخل المستشفى خلال فترة العزل.