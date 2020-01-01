محافظ المنيا: 115 مليون جنيه لتنفذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنهاء أعمال تنفيذ مركز شباب قرية كفر المغربي، بمركز العدوة، والذي تم الانتهاء من إنشاؤه، بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت اإشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا، بحضور محمد عزت، رئيس مدينة العدوة.وقال المحافظ إنه يجري العمل حاليًا في مشروعات مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في 6 قرى بالمحافظة، وهي (كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبرة بمركز دير مواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، شيبة بمركز أبوقرقاص)، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه حتى الآن.وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، مشيرًا الى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إٔتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.