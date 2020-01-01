محافظ المنيا: 115 مليون جنيه لتنفذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:35 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنهاء أعمال تنفيذ مركز شباب قرية كفر المغربي، بمركز العدوة، والذي تم الانتهاء من إنشاؤه، بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت اإشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا، بحضور محمد عزت، رئيس مدينة العدوة.
وقال المحافظ إنه يجري العمل حاليًا في مشروعات مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في 6 قرى بالمحافظة، وهي (كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبرة بمركز دير مواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، شيبة بمركز أبوقرقاص)، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه حتى الآن.
وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، مشيرًا الى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إٔتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.
وقال المحافظ إنه يجري العمل حاليًا في مشروعات مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في 6 قرى بالمحافظة، وهي (كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبرة بمركز دير مواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، شيبة بمركز أبوقرقاص)، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه حتى الآن.
وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، مشيرًا الى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إٔتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.
محافظ المنيا: 115 مليون جنيه لتنفذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا: 115 مليون جنيه لتنفذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»
اللواء أسامة القاضي