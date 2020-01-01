الكاثوليكية تفصل صفحة المتحدث عن المكتب الإعلامي للكنيسة

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه سيتم فصل صفحة المتحدث الرسمي عن المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك لغرض جعل الصفحة الخاصة للمتحدث للبيانات الهامة فقط لا غير، ويمكن متابعة كل إصدارات المكتب من على الصفحة الجديدة.