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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير الرياضة من «العبور»: لا يوجد لاجئين في مصر.. هم أشقاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:30 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
كتب صلاح حسنى
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مركز شباب العبور في تطوير دائم، إذ أنه لا يخدم العبور فقط وإنما المحافظات المجاورة بحكم المساحة والتعددية الموجودة بالمدينة، معلنا تنفيذ يوم رياضي لـ100 وافدة من جنسيات إفريقية وسورية وليبية، من خلال الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لمشروعات التدريب، وتطبيق "المساحات الآمنة" كما أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف صبحي، أنه لا يوجد على أرض مصر لاجئ وإنما أشقاء وأخوة، يعيشون بالأعراف والقوانين التي يعيش بها المواطن المصري، وتاريخ مصر يشهد أنها دائما تحتضن أشقائها.

ومن جهته، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن ما يحدث خلال الفترة الحالية من مشروعات تنموية بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها إنجازات لم تحدث على مدار 30 عاما، موضحا أن مركز شباب العبور أحد تلك الإنجازات، والذي يقع على مساحة أكثر من 17 فدان.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالية بمركز شباب العبور تقام لـ100 من الجنسيات المختلفة، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" لتنفيذ أنشطة وبرامج للوافدات والمصريات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ اليوم الرياضي للوافدات السوريات والمواطنات المصريات، في ضيافة مركز شباب العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمنت الفعاليات يوما رياضيا لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين مختلف الفئات، بالإضافة إلى تنظيم لقاء حواري لتوعية المواطنات بموضوعات الصحة الإنجابية وسن الزواج من أجل محاربة تقاليد الزواج المبكر والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

يأتي البرنامج في إطار التعاون بين الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، تستهدف الشراكة تنفيذ عدد من البرامج في مجالات التنمية وتنفيذ البرامج الداعمة للشباب والرياضة في مصر وتطوير البرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.

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