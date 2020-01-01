سلطنة عٌمان تسجل 1053 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العمانية، 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها952 لعمانيين.وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 77058 إصابة، و393 وفاة، فيما تعافت 57028 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 3504 فحوصات.