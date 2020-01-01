سلطنة عٌمان تسجل 1053 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:29 م
أ ش أطباعة
سجلت وزارة الصحة العمانية، 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها
952 لعمانيين.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 77058 إصابة، و393 وفاة، فيما تعافت 57028 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 3504 فحوصات.
952 لعمانيين.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 77058 إصابة، و393 وفاة، فيما تعافت 57028 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 3504 فحوصات.