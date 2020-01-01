رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: روسيا لا تسعى للانضمام إلى مجموعة السبع الكبار

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:29 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، معلقا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن استحالة ضم روسيا الى مجموعة السبع الكبار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أي مبادرات للانضمام إلى هذه المجموعة.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "إن الرئيس بوتين لم يتقدم أبدا بأي مبادرات أو نداءات أو أي إجراءات من أجل انضمام روسيا إلى عمل مجموعة السبع الكبار".

وأضاف: "أن روسيا لا تسعى للانضمام إلى الدول السبع"، مشيرا إلى أن موسكو أعلنت غير مرة أنها راضية للغاية عن كفاءة العمل في إطار صيغة مجموعة العشرين.. وتابع: "نرى أن مجموعة العشرين تلبي بشكل أفضل المتطلبات الاقتصادية الحديثة".

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده رفضت اقتراحا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للانضمام مجددا إلى مجموعة البلدان السبع الكبار.

موضوعات متعلقة

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

والد حنين حسام: بنتي نشرت صور بس لا سرقت ولا قتلت

19 جنيهًا ارتفاع بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسي بـ865 جنيهًا

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

19 جنيهًا ارتفاع بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسي بـ865 جنيهًا

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام و مودة الادهم فى التحريض على الفسق والفجور

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

التعليم الإلكتروني ندوة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية الليلة

أحمد الشّهاوي في مهرجان كولومبيا العالمي للشعر للمرة الثالثة

«مهرجانات الأفلام القصيرة في مصر» ندوة بمركز «الصورة المعاصرة»

«مستقبل تسويق الكتاب العربي بعد الوباء» ندوة تنظمها «ثقافة أبوظبي»