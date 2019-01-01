في خدمتك.. شروط التقديم بـ كلية الشرطة دفعة أكتوبر 2020

مجموع كلية الشرطة دفعة أكتوبر 2020



الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) بحد أدنى تقدير (جيــــد) لهذا العام (2020)، أو العام السابق (2019).



وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

تعرف على شروط تقديم كلية الشرطة دفعة أكتوبر 2020

(أولًا): بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية:



1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.





2- أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.



3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.



4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.



5- أن يكون مُستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلي:



(أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.



(ب): توافر شرط القوام محسوبًا كما يلي (أقصى وزن = طول الطالب – 90).



(ج): ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 عن 22 سنة ميلادية.



(د): استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشرطة.



(هـ): أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.



(و): أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية المقررة.



(6): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.



بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية:

ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من ( 1: 4 ) بالإضافة إلى ما يلي:



(5): أن يكون مُستوفيًا لشُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ومنها:



(أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 165 (مائة وخمسة وستين) سم، وللطالبات عن 160 (مائة وستين) سم.



(ب): ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح بالكشف بنظارة.



(ج): ألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.



(د): أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.



(هـ): ألا يزيد السن فى أول أكتوبر 2020 على 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.



(6): أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو عام 2019 فقط.



مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2020

(ثانيًا): بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي (2020):



• تبدأ إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 582020 حتى يوم الخميس الموافق 2082020 ولمدة (16) يومًا (من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت).



(ثالثًا): بالنسبة للحاصلين على (الشهادة الثانوية من الخارج - الدبلومات الأجنبية) لهذا العام (2020) والعام السابق (2019):



• تبدأ إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 482020 حتى يوم الخميس الموافق 2082020 ولمدة (17) يومًا (من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة).





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(رابعًا): بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية:

• تبدأ إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافــق 482020 حتى يوم الخميس الموافق 392020 ولمدة (31) يومًا (من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة).



بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة تستعرض الدستور قواعد تقديم كلية الشرطة 2020 هذه الدفعة فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص المؤسسة على تقديمها للقراء فى كافة المجالات.-الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام (2020)، أو العام السابق (2019).الحاصلون على درجة الليسانس في الحقوق (ذكور) بحد أدنى تقدير (مقبول) لهذا العام (2020)، أو العام السابق (2019).