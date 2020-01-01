ببطن مكشوف.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة صيفية، وهي ترتدي "هاف استومك"، مكشوف البطن وشورت جينز خلال قضائها العطلة الصيفية.يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعدما تعرضهن لعملية نصب.