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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ببطن مكشوف.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:18 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام". 

وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة صيفية، وهي ترتدي "هاف استومك"، مكشوف البطن وشورت جينز خلال قضائها العطلة الصيفية. 

يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعدما تعرضهن لعملية نصب.
ببطن مكشوف.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي
ببطن مكشوف.. إطلالة مثيرة للقاء الخميسي

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