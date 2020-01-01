عودة العمل بديوان محافظة القاهرة بكامل طاقته

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، عودة جميع العاملين بإدارات الديوان العام والإحياء للعمل مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أن المحافظة جهة خدمية وأن هذا القرار جاء حرصًا على عودة تقديم الخدمات اليومية بصفة منتظمة للمواطنين.وشدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية.وكانت المحافظة أعلنت في وقت سابق، عن تقليص أعداد العاملين بالديوان العام، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة المواطنين.