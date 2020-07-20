«المرور» يواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام).وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتي بدأت من يوم 20-7-2020، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.يُشار إلى أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.وتيسيرا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.