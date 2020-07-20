رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» يواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:10 ص
المرور
المرور
مريم جبل _عمرو المزيدي
طباعة
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام).

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتي بدأت من يوم 20-7-2020، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يُشار إلى أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

وتيسيرا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ يتناول مستقبل المجلات الثقافية بمنصة الفن المعاصر

مجلة «بيت الشعر» في المغرب تفرد عددًا خاصًا بالشاعر أمجد ناصر

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء