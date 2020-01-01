شعير: مشاركة شركات قطاع الأعمال في «ما يغلاش عليك» يعزز المبيعات

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إن مشاركة شركات قطاع الأعمال العام في مبادرة "ميغلاش عليك" يدعم من حركة مبيعاتها في الأسواق ويسهم في زيادة ايراداتها وتحقيق الأهداف المرجوة من المبيعات.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مشاركة جميع شركات قطاع الأعمال التجارية تعزز دورها في الأسواق ولدعم منافستها أمام منتجات الشركات من القطاع الخاص، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الطلب على المنتجات مما يتطلب زيادة في حجم إنتاج المصانع ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.وأشار إلى أن هناك شركات تجارية من قطاع الأعمال العام تحتاج إلى تسويق جيد للمنتجات ووصوله إلى أكبر عدد من المستهلكين، وهو ما تتيحه مبادرة "ميغلاش عليك" من خلال المشاركة فيها.