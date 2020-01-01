«شكري» ونظيره السعودي يبحثان سبل التعاون في مواجهة أي تهديد لاستقرارهما

وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله وزير الخارجية سامح شكري بمطار القاهرة الدولي.ومن المقرر أن يبحث الوزيران سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وتستوجب مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.