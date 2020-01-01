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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«تنسيقية الأحزاب»: أطلقنا غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:04 ص
المهندس كريم عبد
المهندس كريم عبد العاطي
ياسمين عباس
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قال المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة تفاصيلها، من أول الدعاية الانتخابية حتى إعلان النتائج.

وأضاف المهندس كريم عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الغرفة هدفها رصد أي خلل، والتواصل بالهيئة العليا للانتخابات، ورفع تقارير تتناول أي إعاقات للعملية الانتخابية.

وتابع: "حصلنا على تصريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من خلال الهيئة العليا للانتخابات"، مضيفًا: "نستهدف توفير الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع توصيات الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم استخدام التكنولوجيا عن طريق الدعاية أونلاين، مثل استخدام الفيديو كونفرانس للتواصل مع الجمهور وعرض فيديوهات تعريفية للمشرحين وخبراتهم وأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي".

وأشار إلى أن التنسيقية دفعت بـ 5 أعضاء من كوادرها السياسية الشبابية المميزة، ولديها من الخبرات ما يؤهلها لخوض انتخابات الشيوخ.

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