حبس عصابة «كركر» لترويج 5 طرب حشيش قبل العيد بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، يتزعمه عاطل يدعي "كركر"، بحوزتهم على 5 طرب حشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "كريم" وشهرته "كركر"، 26 سنة، عاطل ومقيم بعرب غنيم، و"أسامة"، 30 سنة، عاطل ومقيم بعرب راشد، و"حمادة"، 35 سنة، عاطل ومقيم بعرب راشد، بالاتجار في المواد المخدرة.وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم 5 طرب من مخدر الحشيش، وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع.وبمواجهة المتهمين أمام العميد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.