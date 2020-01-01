وزير التموين: مليون كيلو لحوم من «صكوك الأضاحى» للأكثر احتياجًا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتفاق لرفع التعاقد بين الوزارة والأوقاف إلى 1000 طن لحوم بنحو 5 آلاف رأس من البقر، ما يعادل مليون كيلو لحم يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا.وأكد المصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح هايبر ماركت باستثمارات 200 مليون جنيه، على رفع التعاقد على لحوم أضاحي الأوقاف إلى 1000 طن، نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع الصكوك.وافتتح المصيلحي اليوم، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، "هايبر" مملوك لمجموعة شركات إماراتية ليكون الفرع رقم 190 للمجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحضور معتز الألفي، الشريك المصري للمجموعة الإماراتية، وحزيفة قريشي، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر، وممثل سفير الهند.