في ذكرى وفاة رشدي أباظة: بدأ التمثيل بـ 150 جنيها (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا عن ذكرى وفاة الفنان رشدي أباظة، في 27 يوليو عام 1980.وتناول التقرير، مسيرة رشدى أباظة، الذي ولد في 3 أغسطس 1927، واكتشفه المخرج السينمائي كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد "المليونيرة الصغيرة" مقابل مائة وخمسة جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدي نجما كبيرا لامعا في سماء الفن.شارك رشدي في 150 فيلمًا جمع فيها بين الجاذبية والتمثيل، أبرزها "تمر حنة وامرأة في الطريق وصراع في النيل والرجل الثاني والمراهقات وفي بيتنا رجل والزوجة 13 وصغيرة على الحب".