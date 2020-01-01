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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كرامة المصري خط أحمر» مواقف «الهجرة» لحفظ حقوق المصريين بالخارج

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:48 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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"كرامة المصريين بالخارج خطأ أحمر" شعارِ اتخذته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ أن تولت حقيبة وزارة الهجرة حيث عكفت على إعادة الثقة بين المواطنين بالخارج وبين الوزارة، بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الحكومة المصرية، مؤكدة أنه لا تنازل ‏عن الدفاع عن حقوق المواطنين بالخارج وأن كرامتهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج ضمن أولويات الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس الأحد فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

ويرصد "الدستور أبرز الحوادث التي تعرض لها مواطنين مصريين في الكويت، في الآونة الأخيرة، والتى أثبتت أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر وان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواطنيها بالخارج:

"وحيد الرفاعي "

يأتي أبرزهم ما حدث في ديسمبر عام 20، حيث تعدى شاب كويتي على عامل مصرى يدعى وحيد محمود الرفاعي بالضرب المبرح والسحل داخل أحد المحلات بالكويت، حيث تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو الاعتداء عليه.
وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى الكويت للاطمئنان على الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي، وتواصلت على الفور الوزيرة مع السلطات الكويتية وكلفت محامى للعمل على القضية وكانت محكمة الجنايات بدولة الكويت قد قضت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة وحبس المواطن الكويتي 17 سنة في حين قضت ببراءة وحيد الرفاعي.


"فاطمة عزيز"

تعرضت العام الماضي فاطمة عزيز، مواطنة مصرية لاعتداء داخل دولة الكويت، وذلك من قبل 5 سيدات كويتيات، وهو ما أثار غضب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، قائلة خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس الأحد: «كرامة المصري وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي».


الاعتداء على مصري بالكويت يعمل "كاشير"

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.
و أكد السفير هشام عسران أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".

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