فتح المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وقفة وأول يوم عيد الأضحى

أعلن الدكتور على المصيلحىي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة، خلال وقفة عيد الأضحى وأول يوم من العيد، لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين.وأشار إلى أنه سيتم توفير خراف حية بسعر 58 جنيها قائم بالاتفاق مع وزارة الزراعة فى 36 شادرا فى 16 محافظة، بجانب خراف مبردة مستوردة من السودان بسعر 90 جنيها للكيلو، والضأن الطازج البلدى بـ 100 جنيه، والمجمد البرازيلي بـ 65 جنيها.جاء ذلك خلال افتتاح أحد مشروعات شركة إماراتية دولية باستثمارات 200 مليون جنيه بمشاركة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وأضاف أنه تم زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي إلى 1000 طن لحوم بما يعادل 5000 آلاف رأس ماشية، كما سيتم طرح اللحوم البلدى فى الأسواق بأسعار تتراوح من 90 إلى 120 جنيها.