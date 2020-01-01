«التموين»: توقيع عقود إنشاء 4 هايبرات خلال عام والنصف

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركات الإماراتية من أحد المستثمرين المشاركين فى تنمية البنية الأساسية فى التجارة الداخلية، حيث تم توقيع عقود إنشاء 4 هايبرات فى حضور رئيس الوزراء ومع جهاز تنمية التجارة الداخلية فى أقل من عام والنصف.وأضاف أنه سوف يتم إنشاء أيضا 10 أماكن ومناطق لوجستية، لافتًا إلى ضرورة وجود مناطق لوجستية متخصصة ومتعددة الأنشطة مثل منطقة الغربية التي يوجد فيها العديد من الأنشطة بجانب مناطق متخصصة.جاء ذلك خلال افتتاح أحد مشروعات شركة إماراتية دولية باستثمارات 200 مليون جنيه، بمشاركة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وأكد أنه سيتم طرح المستودعات الاستراتيجية العملاقة قريبًا، وأيضًا إنشاء هايبر جديد.وقال إن التجارة الداخلية تمثل 18%؜ من إجمالي الدخل القومى ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إنشاء المناطق اللوجستية يقلل من تكاليف عنصر النقل نحو 10- 15%، مما يقلل من ثمن المنتج، وبالتالي تنخفض الأسعار للمستهلك.وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تأسيس الشركة التى سوف تقوم بأعمال البورصة السلعية قريبًا، وقد يكون قبل عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه بدون وجود مخازن معتمدة لن تكون هناك بورصة سلعية.