رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف الأوروبية» يدشن مبادرة «مكتبك في الجنة على البحر» لدعم السياحة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:46 ص
الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز
دعاء أبو العزم
طباعة
بدأ اتحاد الغرف الأوروبية في مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة لتحقيق إشغالات طويلة الأجل خلال جائحة كورونا وهي مبادرة "مكتبك في الجنة على البحر" لاستغلال قيام الملايين بدول الاتحاد الاوروبى بالعمل من منازلهم، وهو الامر المتوقع استمراره لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور علاء عز سكرتير عام الاتحاد ان المبادرة ستقوم بالترويج للإقامة لمدة ستة أشهر أو أكثر والعمل عن بعد من المنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والأبيض واستغلال القدرة الفائقة للإنترنت وتوافرها بتلك المنتجعات الى جانب تكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مع الاستمتاع بالشواطئ والطقس الدافئ والشمس خاصة مع دخول فصل الشتاء خلال تلك الفترة.

وأكد عز أن عائد المبادرة سيتجاوز الفنادق والمنتجعات حيث سيمتد الى العديد من القطاعات المتضررة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات العاديات وكذا المتاجر بكافة أنواعها نظرًا للقوة الشرائية العالية للسائح الأوروبي، وهذا بالطبع بخلاف العائد على الاقتصاد الكلى من ضرائب والحفاظ على العمالة بتلك المنشئات.

وأشار عز إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية للترويج لدى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتقديم عروض للإقامة طويلة الأجل، ووزارة الخارجية لمنح تاشيرات طويلة الاجل لمن يتعاقد مع الفنادق من خلال المبادرة، وستقوم اتحادات الغرف التجارية واتحادات اصحاب الاعمال بالاتحاد الاوروبى بالترويج لدى الشركات والافراد بالاتحاد الاوروبى تحت شعار " إذا حلمت يومًا بالعيش في جنة على البحر، فيمكن ان يصبح هذا الخيال حقيقة مع تحول العمل عن بعد إلى الوضع الطبيعي الجديد، فمصر تقدم شواطئها الخلابة، المجاورة للمياه الزرقاء الصافية، لتصبح مكتبك الجديد في الهواء الطلق".

وأوضح أن المبادرة مدعومة من الاتحاد الاوروبى من خلال وزارة التعاون الدولى فى اطار مشروع EBSOMED الاقليمى لدعم منظمات الاعمال ومشروع Med Pearls لدعم السياحة البطيئة فى إطار برنامج ENI CBC للتعاون عبر الحدود.

موضوعات متعلقة

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

بجودة عالية.. تردد قناة الأهلى الجديد HD

الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بدء محاكمة سما المصرى فى التحريض على الفسق

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ يتناول مستقبل المجلات الثقافية بمنصة الفن المعاصر

مجلة «بيت الشعر» في المغرب تفرد عددًا خاصًا بالشاعر أمجد ناصر

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء