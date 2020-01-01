«الغرف الأوروبية» يدشن مبادرة «مكتبك في الجنة على البحر» لدعم السياحة

بدأ اتحاد الغرف الأوروبية في مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة لتحقيق إشغالات طويلة الأجل خلال جائحة كورونا وهي مبادرة "مكتبك في الجنة على البحر" لاستغلال قيام الملايين بدول الاتحاد الاوروبى بالعمل من منازلهم، وهو الامر المتوقع استمراره لفترات طويلة.وأوضح الدكتور علاء عز سكرتير عام الاتحاد ان المبادرة ستقوم بالترويج للإقامة لمدة ستة أشهر أو أكثر والعمل عن بعد من المنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والأبيض واستغلال القدرة الفائقة للإنترنت وتوافرها بتلك المنتجعات الى جانب تكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مع الاستمتاع بالشواطئ والطقس الدافئ والشمس خاصة مع دخول فصل الشتاء خلال تلك الفترة.وأكد عز أن عائد المبادرة سيتجاوز الفنادق والمنتجعات حيث سيمتد الى العديد من القطاعات المتضررة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات العاديات وكذا المتاجر بكافة أنواعها نظرًا للقوة الشرائية العالية للسائح الأوروبي، وهذا بالطبع بخلاف العائد على الاقتصاد الكلى من ضرائب والحفاظ على العمالة بتلك المنشئات.وأشار عز إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية للترويج لدى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتقديم عروض للإقامة طويلة الأجل، ووزارة الخارجية لمنح تاشيرات طويلة الاجل لمن يتعاقد مع الفنادق من خلال المبادرة، وستقوم اتحادات الغرف التجارية واتحادات اصحاب الاعمال بالاتحاد الاوروبى بالترويج لدى الشركات والافراد بالاتحاد الاوروبى تحت شعار " إذا حلمت يومًا بالعيش في جنة على البحر، فيمكن ان يصبح هذا الخيال حقيقة مع تحول العمل عن بعد إلى الوضع الطبيعي الجديد، فمصر تقدم شواطئها الخلابة، المجاورة للمياه الزرقاء الصافية، لتصبح مكتبك الجديد في الهواء الطلق".وأوضح أن المبادرة مدعومة من الاتحاد الاوروبى من خلال وزارة التعاون الدولى فى اطار مشروع EBSOMED الاقليمى لدعم منظمات الاعمال ومشروع Med Pearls لدعم السياحة البطيئة فى إطار برنامج ENI CBC للتعاون عبر الحدود.