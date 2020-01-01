حاتم حافظ يتناول مستقبل المجلات الثقافية بمنصة الفن المعاصر

يحل الكاتب والناقد حاتم حافظ أستاذ المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس تحرير مجلة فنون٬ في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة٬ التاسعة بتوقيت الكويت٬ بضيافة الروائي إبراهيم فرغلي في بث مباشر عبر منصة الفن المعاصر كاب بالإنستجرام٬ ولقاء بعنوان "مستقبل المجلات الثقافية".هذا ويتطرق اللقاء إلى انحسار المجلات الثقافية٬ وهل هو تعبير موازي عن انحسار المنتج الثقافي نفسه الذي تعبر عنه محتوى تلك المجلات؟ أم أزمة قراءة أم مضمون؟.كما يتناول التغيرات العديدة بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أشكال التعاطي مع وسائل الصحافة التقليدية والنشاط الثقافي والفني. ولكن حتى من قبل الأزمة والدوريات الثقافية تعاني من انحسار ملحوظ لأسباب مختلفة، فما هو الأفق المستقبلي للمجلات الثقافية في العالم العربي؟ هذا سؤال محوري بين أسئلة أخرى يدور حولها الحوار.