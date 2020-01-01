روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 3 دول أول أغسطس

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس.وقالت الوكالة -في بيان لها- "سيتم استئناف الحركة الجوية من مطارات موسكو ومنطقة موسكو وسان بطرسبرج وروستوف إلى لندن في بريطانيا وإسطنبول وأنقرة في تركيا وزنجبار في تنزانيا في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 1 أغسطس، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية من المدن الروسية المذكورة إلى أنطاليا ودالامان وبودروم في تركيا أيضًا في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 10 أغسطس".وأكدت الوكالة أنه يتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظل رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.وأضاف البيان "نلفت انتباه الركاب إلى حقيقة أن المواطنين الذين يصلون إلى روسيا من دول أجنبية يجب أن يستوفوا متطلبات هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية، والتي تهدف إلى منع انتشار كوفيد-19".وذكرت الوكالة أنها ستواصل تنسيق رحلات إعادة المواطنين الروس إلى وطنهم.وصرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في البلاد أن استئناف الرحلات أصبح ممكنا بسبب تسجيل الانخفاض المستمر في وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا على مدى فترة طويلة.وتتفاوض سلطات الطيران الروسية مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.