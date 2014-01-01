رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا ترفض مقترح ترامب بعودة روسيا لمجموعة السبع

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:54 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين رفضت اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الدول السبع التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم.

وصرح ماس- في مقابلة صحفية نشرت اليوم الإثنين على موقع (دويتشه فيله) الألماني- بأن "سبب استبعاد روسيا هو ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا.. وطالما لم نتوصل لحل هناك، فلا أرى أي فرصة للسماح بعودة روسيا"، مضيفا أن روسيا بإمكانها تقديم أكبر إسهام؛ لإعادة فتح هذه الأبواب وعودتها للمجموعة مجددا، داعيا الكرملين إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.

واستدرك وزير خارجية ألمانيا قائلا: "مع ذلك، لا تزال روسيا مهمة لمجموعة الدول السبع"، مضيفا: "نعلم أيضا أننا بحاجة إلى روسيا من أجل تسوية النزاعات المشتعلة في بعض الدول".

ودعا روسيا إلى القيام بدورها في أوكرانيا، قائلا إن موسكو كانت بطيئة في التحرك لحل الأزمة هناك، منتقدا روسيا لمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى 1.5 مليون شخص في سوريا، مختتما تصريحاته بالقول إن "روسيا تسيطر وتتحكم في الكيفية التي يتم بها النظر إليها".

وكان ترامب قد اقترح شهر يونيو الماضي توسيع مجموعة السبع بإعادة روسيا، وذلك بعد استبعادها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

موضوعات متعلقة

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

بجودة عالية.. تردد قناة الأهلى الجديد HD

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية