ألمانيا ترفض مقترح ترامب بعودة روسيا لمجموعة السبع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين رفضت اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الدول السبع التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم.وصرح ماس- في مقابلة صحفية نشرت اليوم الإثنين على موقع (دويتشه فيله) الألماني- بأن "سبب استبعاد روسيا هو ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا.. وطالما لم نتوصل لحل هناك، فلا أرى أي فرصة للسماح بعودة روسيا"، مضيفا أن روسيا بإمكانها تقديم أكبر إسهام؛ لإعادة فتح هذه الأبواب وعودتها للمجموعة مجددا، داعيا الكرملين إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.واستدرك وزير خارجية ألمانيا قائلا: "مع ذلك، لا تزال روسيا مهمة لمجموعة الدول السبع"، مضيفا: "نعلم أيضا أننا بحاجة إلى روسيا من أجل تسوية النزاعات المشتعلة في بعض الدول".ودعا روسيا إلى القيام بدورها في أوكرانيا، قائلا إن موسكو كانت بطيئة في التحرك لحل الأزمة هناك، منتقدا روسيا لمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى 1.5 مليون شخص في سوريا، مختتما تصريحاته بالقول إن "روسيا تسيطر وتتحكم في الكيفية التي يتم بها النظر إليها".وكان ترامب قد اقترح شهر يونيو الماضي توسيع مجموعة السبع بإعادة روسيا، وذلك بعد استبعادها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.