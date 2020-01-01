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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بكورونا في الهند

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:52 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية الاتحادية، اليوم الاثنين عن تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة (إنديا توداي) الهندية أن وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 49 ألفًا و931 حالة، مقابل 48 ألفًا و661 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وتابعت وزارة الصحة أن هناك 485،114 حالة نشطة من الفيروس التاجي فيما تعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

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