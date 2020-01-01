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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة «تموين الأقصر» للسيطرة على الأسواق في عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:44 ص
تموين الأقصر
تموين الأقصر
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة الأستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن مختلف السلع والمنتجات من اللحوم والدواجن وغيرها متوفرة، بناء على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح، أنه قاد حملة لإدارة الرقابة التموينية اليوم للمرور على المخابز والمحلات التجارية، وتم تحرير محضر امتناع عن البيع سجائر وتم ضبط عدد 210 علب سجائر محلية، كما تم تحرير محضر صلاحية 40 قطعة باتيه و50 علبة عصير ولبن، وتم نحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.


ووجه وكيل تموين الأقصر، بضرورة استمرار العمل خلال أيام إجازة العيد بالمخابز، حيث سيتم منح إجازة فقط لنسبة 35 % فقط من إجمالى مخابز المحافظة ومقار توزيع السلع التموينية، مشيرًا إلى توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والمواد البترولية، حيث تم التأكيد على التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لتكثيف الحملات التفتيشية لفحص والتأكد من جودة وسلامة المنتجات.


وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بالمديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل توفير كافة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين وبالأسعار المناسبة لكافة المواطنين مع توفير مخزون من السلع التموينية والأساسية واللحوم المجمدة والطازحة والتنبيه على الشركة المصرية بتوفير لحوم الأضاحي الحية والمبردة، حيث تم مؤخرًا استلام 75 خروف حي بالشركة المصرية لعرضها للبيع للمواطنين بسعر الكيلو 58 جنيه قائم، كما تم أخذ عينات من مطحن الاتحاد بالأقصر (دقيق بلدي، قمح، نخالة)، كما يبدأ الأوكازيون الصيفى لعام 2020 اعتبارا من الخميس الموافق 2372020 لمدة شهر، وجاري استقبال طلبات المحلات المشاركة.

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