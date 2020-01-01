فيتنام تجلي 80 ألف شخص من مدينة سياحية بعد تفشي كورونا

أعلنت حكومة فيتنام أن السلطات المحلية ستجلي 80 ألف شخص، معظمهم من السائحين المحليين، من مدينة دا نانج بوسط البلاد، بعد أن ثبتت إصابة 3 من سكانها بفيروس كورونا في مطلع الأسبوع.وذكرت الحكومة - في بيان لها، اليوم الاثنين - أن الإخلاء سيستغرق 4 أيام على الأقل، مع قيام شركات الطيران المحلية بتشغيل حوالي 100 رحلة يوميا من دا نانج إلى 11 مدينة فيتنامية.وعادت فيتنام - الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا - إلى حالة تأهب قصوى، بعد أن أكدت الحكومة أمس الأول السبت أول إصابات في البلاد منذ أبريل الماضي، ولم تسجل فيتنام إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" على مدى 99 يوما، حتى يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الحين تم رصد 5 إصابات جديدة، وعلى خلفية ذلك بادرت السلطات إلى إعادة حالة التأهب الوبائي، واتخذت سلسلة خطوات في مسعى؛ للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الإلزامية الصارمة في مدينة دا نانج، وإلغاء جميع المباريات المحلية لكرة القدم في البلاد.