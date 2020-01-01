مقتل وإصابة 14 من طالبان في هجمات بوسط أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني مقتل 6 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 8 آخرين في هجمات استهدفت نقاط تفتيش أمنية في إقليم لوجار بوسط البلاد.وأوضح الجيش - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين - أن الهجمات وقعت عند نقاط التفتيش الأمنية في مدينة "بولي علم" عاصمة الإقليم، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجمات.وأضاف البيان أن القوات كانت على علم بهجوم محتمل لطالبان على نقاط التفتيش التابعة لها.. فيما لم تعلق طالبان بعد على الاشتباكات.