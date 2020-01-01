رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: 10 مليارات جنيه لتمويل مبادرة دعم المنتج المحلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:33 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة "e-finance"، بتمويل 10 مليارات جنيه مصري.

وأضافت السعيد، في بيان، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كورونا، واتضحت أهميتها بعد الجائحة في ظل الأزمة التي تعرضت لها العمالة.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المبادرة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك المصرية المشاركة، بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة في المبادرة.

وتابعت السعيد أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليارات جنيه مصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

فاكهة تساعد على الحماية من آلام الظهر

دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

تسليم جائزة حلمي سالم إلى الشاعرة رضا أحمد في 16 أغسطس المقبل

الثقافة الفلسطينية تنعى رحيل هارون هاشم شيخ الشعراء

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية