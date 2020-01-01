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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قوافل ميدانية مفاجأة لمتابعة التحويلات بمدارس الجيزة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:23 ص
خالد حجازي، مدير
خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
نورهان عبدالرحمن
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أطلق خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قافلة متابعة مفاجئة مشكلة من المتابعة والتوجيه المالي والإداري على المدارس والمدينة الجامعية، ومدرسة الدقي الاعدادية بنات، والشهيد باسم محسن، بين السرايات، والشهيد عامر عبد المقصود، وهدى شعراوي الإعدادية بنات، الامام علي، وبدر ع.بنين، والشهيد عبد المنعم رياض، والدقي الأعدادية بنات الناصرية، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، لمتابعة اتباع التعليمات واللوائح خلال التقديم والتحويلات.

وقال حجازي، في بيان، إنه سيتم المرور بالقوافل المفاجئة على إدارات الجيزة يوميا للمتابعة، وكذلك للتأكد من اتباع تعليمات الوقاية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمدارس الجيزة.

وشدد حجازى على ضرورة اتباع إجراءات التقديم والتحويلات على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك مع التأكيد على عدم طلب أي تبرعات نظير التحويل أو القبول بالمدارس، مع تحمل أي من تسول له نفسه مخالفة التعليمات المسؤلية القانونية.

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