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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تحذر من ارتفاع إصابات كورونا في العراق خلال العيد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:23 ص
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى، في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد.

من جهته قال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، إن "العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة، إلا بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف حتاحت في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، أن "اختفاء الفيروس بشكل كامل ليس كلامًا دقيقًا من الناحية العلمية، وشدة الخطورة تختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة"، مبينًا أن "عدد الاصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد".

وشدد حتاحت، على "ضرورة التركيز على الحد من الاتصالات بين الناس"، محذرًا من "ارتفاع عدد الإصابات في عيد الاضحى في حال عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات والزيارات".

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