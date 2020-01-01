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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصعيد جديد.. إيران تخطط لمناورات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:23 ص
مضيق هرمز
مضيق هرمز
منار أحمد
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كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، عن صور التقطت بواسطة أقمار صناعية، تبين أن إيران نقلت حاملة طائرات وهمية إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المرجح أن هذه الخطوة تعني أن طهران تخطط لاستخدامها في تدريبات أو مناورات بالذخيرة الحية قريبًا.

وتابعت: "تُظهر صورة من شركة ماكسار تكنولوجيز قاربًا إيرانيًا سريعًا مسرعًا نحو الناقلة، بعد أن سحبتها قاطرة إلى المضيق من مدينة بندر عباس الإيرانية الساحلية".

ولم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية والمسؤولون الإيرانيون بعد بجلب النسخة المزيفة إلى مضيق هرمز، والذي يمر عبره 20% من النفط في العالم. ولم يرد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين، والذي يقوم بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط على الفور على طلب التعليق.

وتشبه النسخة الإيرانية المزورة حاملات الطائرات من طراز "نيميتز" التي تبحر بها البحرية الأميركية بشكل روتيني في الخليج العربي من مضيق هرمز.

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